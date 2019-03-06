شبيبة “PJD” تستنكر الاعتداءات على الرعاة الرحل.. محاولات اختطاف وتعنيف بالهراوات!!

لا يزال مسلسل الاعتداءات على الرعاة الرحل في جماعة أربعاء الساحل بشكل خاص، وبعض جماعات إقليم تزنيت مستمرا، حيث يتعرض السكان للضرب، والجرح باستعمال الأسلحة البيضاء، والهراوات، وتصل الاعتداءات إلى محاولات الاختطاف، والتهديد بالتصفية الجسدية.

وأفادت شبيبة العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، أن السكان يعيشون استفزازات مستمرة، ما نتج عنه هجرة بعضهم، تاركين أملاكهم، ومساكنهم، وحارمين أبناءهم من التمدرس، ما يأثر في حالتهم النفسية، وتحصيلهم الدراسي.

وأدان المصدر ذاته استمرار السطو الممنهج، وإتلاف المزروعات المعيشية للسكان، و”إدخال قطعان الإبل، والمواشي إلى حقول الفلاحين، والمشاريع الممولة من طرف وزارة الفلاحة، بالقوة، وتحت التهديد”، حسب شبيبة العدالة والتنمية.

وحملت الشبيبة المسؤولية الكاملة للسلطات “الإقليمية، والمحلية، والأجهزة الأمنية في حماية أمن، واستقرار السكان، وتفعيل الصفة الضبطية المخولة قانونا لهذه الأجهزة، ووزارة الفلاحة ومصالح المياه والغابات، في حماية المحيط الحيوي لغابات الأركان، ونبات الصبار”.