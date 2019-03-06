مجلس آسفي يبيع أشجار المدينة في مزاد علني ويفوض اقتلاعها لمن يقتنيها – وثيقة

قرر المجلس البلدي لمدينة آسفي عقد مزاد علني، اليوم الأربعاء، لبيع 242 جذع شجرة من نوع “الكاليبتوس”، أغلبها لم يقتلع بعد، وتقع في “طريق دار سي عيسة”، شمال شرق المدينة، وبقايا أشجار أخرى توجد في المنبت البلدي، التابع للمجلس، وأثار القرار جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يطلق نشطاء حملة لوقف قرار المجلس المذكور.

وأعلن رئيس الملجس البلدي، في منشور، أن المزاد العلني سيُعقد في مقر الجماعة، صباح اليوم، من خلال حصتين للبيع، الأولى تتعلق بـ242 شجرة من نوع “الكاليبتوس” بسعر افتتاحي، حُدد في 20 مليون سنتيم، والحصة الثانية تتعلق ببقايا الأشجار بسعر 4 ملايين سنتيم.

وأشار منشور المجلس البلدي لآسفي إلى أن 224 شجرة، موجودة في طريق “دار سي عيسى” يُمكن للمقتني أن يقتلعها على نفقته، من دون تحديد أيّ دفتر تحملات، أو إرشادات للقطع.

وأطلق مواطنون من مدينة آسفي على موقع “فايسبوك” عريضة إلكترونية لجمع توقيعات ضد قرار مجلس المدينة تحت عنوان “أوقفوا هذه المجزرة.. لا تلمسوا شجرتي”، تُطالبه بالتراجع عن القرار المذكور.

ونقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المحلية استياء سكان المدينة من قرار المجلس المذكور، باعتبار المدينة في أمس الحاجة إلى المساحات الخضراء والتشجير، بفعل تزايد انبعاثات المصانع المجاورة، وتُعتبر الأشجار الموجودة في منطقة “دار سي عيسى”، الفاصل الأخضر الوحيد بين المدينة، ومصنع “إسمنت المغرب”، الذي يحرق “الفحم الحجري”، و”العجلات المطاطية”.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لـ”اليوم24″ أن مجلس آسفي سبق أن عقد المزاد العلني المذكور، في 04 من فبراير الماضي، من السنة الجارية، غير أنه ألغاه أثناء انعقاد المزاد بسبب ما وصفته المصادر بـ”عدم الاتفاق على السعر” مع مجموعة من الأشخاص، الذين أبدوا رغبتهم في اقتناء الأشجار، قبل أن يتحول مقر المجلس، وعمالة آسفي إلى ميدان للاحتجاجات، قادها “تجار الأشجار”.