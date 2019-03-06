رفعت جماهير ريال مدريد شعارات ضد رئيس النادي فلورنتينو بيريز، مساء أمس الثلاثاء، عقب خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على يد أياكس أمستردام الهولندي، في أمسية سقط خلالها رفاق مودريتش بأربعة أهداف مقابل واحد.
وأكدت صحيفة “سبورت” أن مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو، سجلت رفع شعارات “إرحل”، ضد الرئيس فلورنتينو بيريز بعد نهاية الأمسية الكروية، بفوز وتأهل غير متوقع لـ”الميرنغي”.
وتعرض مسؤولو نادي ريال مدريد لانتقادات لاذعة من طرف جماهير الفريق، بسبب أزمة النتائج التي تعيشها المجموعة منذ بداية الموسم، وخروجها في أسبوع من مسابقة دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا، مع تقلص حضوضها للمنافسة على “الليغا”، بعد الهزيمة الأخيرة أمام برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيريز وسط عاصفة من الانتقادات بعد إقصاء ريال مدريد من “تشامبيونز ليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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