أفغانستان: مقتل 16 شخصا بهجوم انتحاري في جلال آباد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 16 شخصا وأصيب 9 آخرون في تفجير نفذه انتحاريان وأعقبه إطلاق نار، في مدينة جلال آباد الأفغانية، اليوم الأربعاء. وقال عطا الله خوقياني، المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار، وجلال آباد هي كبرى مدنها، إن الهجوم استهدف موظفين في شركة بناء قريبة من مطار المدينة الواقعة شرقي أفغانستان.

وهزت عدة انفجارات جلال آباد، وقال خوقياني إن "انتحاريين فجرا سترتيهما الناسفتين وقتل اثنان آخران برصاص قوات الأمن"، مضيفا أن القوات الخاصة الأفغانية انتشرت في المكان. ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم بعد.

ويأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر، بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ 18 عاما في أفغانستان.

ورغم توقفها ليومين، في نهاية الاسبوع، تتواصل المفاوضات "يوميا الآن وتم احراز تقدم"، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، للصحافيين أمس. وقال إن "هذه المحادثات مستمرة، ونركز على القضايا الأربع المتداخلة التي ستكون ضمن أي اتفاق مستقبلي"، مشيرا إلى "الارهاب، وسحب القوات والحوار بين الأفغان ووقف إطلاق النار".

واستأنف المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، في 25 شباط/فبراير الفائت، في الدوحة مفاوضات السلام مع حركة طالبان.

وتتواصل المفاوضات فيما وقع هجوم كبير استمر ساعات على قاعدة أميركية – أفغانية، هي من أكبر المنشآت العسكرية في هذا البلد، في ولاية هلمند بجنوب غرب البلاد، الاسبوع الماضي، إدى إلى مقتل 23 عنصرا من قوات الامن.

وأدى تساقط الثلوج بكثافة في مختلف أنحاء أفغانستان إلى تراجع كبير في أعمال العنف هذا الشتاء، لكن تحسن الطقس في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تجدد أعمال العنف مع عودة القتال، في الربيع.