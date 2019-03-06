دراسة: مشورب الكاكاو يقلل من التعب النفسي المرتبط بالتصلب المتعدد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة إيطالية صدرت مؤخرا، مساهمة إيجابية لمشروب الكاكاو الذي يحتوي على مركبات طبيعية نشطة بيولوجيا، في حد التعب النفسي والجسدي المرتبط عادة بمرض التصلب المتعدد.

ويعاني 2.3 مليون شخص حول العالم من التصلب المتعدد، وهو مرض يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويصيب الجهاز المناعي للجسم بخلل كبير، ويجعله يُهاجم نفسه، ويضر بشكل خاص الجهاز العصبي المركزي للإنسان، ويسبب خللا في الاتصال بين المخ وأجزاء الجسم المختلفة.

ويعاني مرضى التصلب المتعدد غالبًا من ضعف العضلات وخلل في التوازن وتدهور الوظائف الحركية للجسم وعلى رأسها المشي، واضطرابات الرؤية، وقد يؤدي أحيانًا إلى الشلل.

وتظهر غالبًا الأعراض الأولية للمرض في المرحلة العمرية من 20 إلى 40 عاما، وهو يُهاجم النساء بشكل أكبر من الرجال بمعدل 3 أضعاف.

ولكشف العلاقة بين الكاكاو والحد من تداعيات التصلب المتعدد، راقب الفريق 40 شخصا تم تشخيص إصابتهم مؤخرًا بمرض التصلب العصبي، شربوا كوب من مسحوق الكاكاو عالي الفلافونويد يوميًا لمدة ستة أسابيع، وقارنوهم بحالة مجموعة أخرى لم تتناول هذا المشروب.

ووجد الباحثون أن مشروب الكاكاو يساعد في الحد من التعب النفسي والجسدي التي يعاني منه مرضى التصلب المتعدد بنسبة 45 في المئة، مقارنة بالمجموعة الأخرى، وذلك لاحتواء الكاكاو على مادة الفلافونويدات التي ترتبط بخصائص مضادة للالتهاب.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن الكاكاو يعد وسيلة آمنة للوقاية من مرض الزهايمر، لأنه يمنع تراكم البروتينات الضارة التي تسبب تلف الدماغ، لاحتوائه على مركب البوليفينول المضاد للأكسدة.

وتستخرج بذور الكاكاو الخام من شجرة الكاكاو، ثم تُجفف وتُحمص قبل استخدامها في إنتاج أنواع الشوكولاتة المختلفة، وتتميز حبيبات الكاكاو بمذاق مر ولكن يُمكن تحليتها مع العسل أو استخدامها في صناعة المخبوزات المختلفة.

وأُجريت الدراسة بجامعة باليرمو الإيطالية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية "مجلة طب الأعصاب وعلم الأعصاب والطب النفسي" العلمية.