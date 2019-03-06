مورينيو يرد على إمكانية العودة لريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لا يمانع العودة لقيادة تدريب ريال مدريد الإسباني لو طلب منه ذلك، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها هناك كانت تجربة فريدة.

وبدأ اسم مورينيو يتردد بقوة ضمن المرشحين لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل، وهو ما دفع المدرب للرد.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة (ديبورتيس كواترو): "لدي ذكرى رائعة بوجه عام. العمل في ريال مدريد تجربة فريدة ومختلفة عن كل تجاربي السابقة وكل هذه التجارب كانت عظيمة".

وأضاف المدرب "فعلنا أمورا رائعة. فزنا بالدوري بصورة فريدة وكانت لدينا أيضا لحظات سيئة. لقد ارتكبت أخطاء وتحسنت كثيرا كمدرب وشخص بعد هذه التجربة. أنا مطمئن"

وتابع مورينيو "لم أجد مشكلة في العودة لتشيلسي مجددا، ولن أجدها إن عدت لريال مدريد، بورتو أو إنتر أو أي فريق دربته".

وأبدى البرتغالي احترامه للمدير الحالي للريال، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وصرح مورينيو "لقد سألوني أي لاعبين يجب على الريال أن يشتريهم، وقلت لهم إن هذا السؤال يجب أن يوجه لسولاري والرئيس وليس لي".