المحكمة تسمح بزيادة عدد مرافقي الشيخ رائد صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء، على طلب طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، بإضافة 3 مرافقين له إلى جانب 16 مرافقا وكفيلا اعتمدتهم المحكمة للتناوب على التواجد مع الشيخ صلاح ضمن الشروط المقيدّة له في حبسه المنزلي بمدينة أم الفحم.

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع، إن "المحكمة وافقت على إضافة 3 كفلاء جدد للشيخ في إقامته الجبرية، هم، شقيقته وابن شقيقه وابنة شقيقه، ليصبح بذلك عدد الكفلاء المرافقين للشيخ رائد 19 شخصا".

وأضاف أن "النيابة العامة اعترضت على أحد الكفلاء الجدد غير أن المحكمة استجابت لطلب طاقم الدفاع باعتماد الأسماء التي تقدم بها. هذا العدد الكبير من المرافقين، مرتبط بظروف الإقامة الجبرية المشدّدة التي يخضع لها الشيخ رائد وبسبب رفض المحكمة، في قرار سابق، اعتماد زوج الشيخ ضمن مرافقيه، ما كان سيسهل عمل المرافقين وإمكانية تقليل عددهم".

هذا، وحضر مع الشيخ صلاح في جلسة المحكمة، العشرات من القيادات والناشطين السياسيين.