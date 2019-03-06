ماذا قال سولاري بعد الخروج من دوري الأبطال؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، استيائه من الهزيمة القاسية على يد أياكس أمستردام الهولندي برباعية مقابل هدف، والإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر سولاري خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "الإقصاء مؤلم بسبب المشجعين الذين دعمونا بشكل مذهل في اللحظات الصعبة، بذلنا كل ما في وسعنا، لكن لم نُحقق أهدافنا".

وأضاف "هذا الفريق هو بطل أوروبا في آخر 3 مواسم، توديع البطولة يهدر قيمة الجهد المبذول، لكن يثبت صعوبة الفوز باللقب القاري".

وتابع "غياب سيرجيو راموس؟ بالطبع دون التحدث بشكل غير لائق عن أي لاعب، كنا نفتقد قائدنا".

وأوضح "الموسم صعب جدًا، لكننا هنا من أجل إظهار الروح والشخصية في اللحظات الصعبة، يجب أن نتحلى بالشجاعة في الأوقات الحرجة".

وأردف "الندم على قراراتي؟ إنه سؤال مستحيل، المدرب يتخذ قراراته قبل انطلاق المباراة، وبشكل عام أعرف أنها سنة مُعقدة، خاصة مع وجود العديد من الشباب في فريق كبير بحجم ريال مدريد".

وأتم "ما يتعين علينا القيام به هو الحصول على السلام الداخلي في هذه اللحظة الصعبة، والتعامل بالشخصية، لأن ريال مدريد أكبر من الجميع، ويعود دائمًا أقوى".