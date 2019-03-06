إذاعات توقف بث أغاني مايكل جاكسون لاعتدائه على أطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت عشرات المحطات الإذاعية شهيرة حول العالم، خلال الأيام القليلة الماضية، وقف بث أغاني المغني الأميركي الشهير، مايكل جاكسون، بعد أن صدر فيلم وثائقي عنه الأحد الماضي، اتُهم خلاله بأنه اعتدى جنسيا على أطفال.

وتوقفت ثلاث محطات إذاعة شهيرة في مونتريال عن تشغيل أغاني جاككسون نتيجة لاتهامات التحرش بالأطفال التي ظهرت في الفيلم الوثائقي من إنتاح "إتش بي أو".

وقالت متحدثة باسم الشركة المالكة للمحطتين الإذاعيتين الناطقتين بالفرنسية "سيكوي" و"ريزم" ومحطة "ذا بيت" الناطقة بالإنجليزية إن موسيقى جاكسون سحبت من قوائم البث بدءا من صباح الاثنين.

وأضافت كريستين ديكير، أن التصرف جاء استجابة لردود أفعال المستمعين على الفيلم الوثائقي.

وفي نيوزيلندا، قررت هيئة الإذاعة العامة وغيرها من الإذاعات التجارية الكبرى، وقف بث أغاني جاكسون.

وأظهر الفيلم الوثائقي "الخروج من نيفرلاند" والذي بدأ عرضه الأحد على شاشة "إتش بي أو"، تفاصيل سردها رجلان قالا إنهما تعرضا للاعتداء الجنسي من قبل جاكسون عندما كانا طفلين، لكنهما أيضا أنكرا في الماضي تعرضهما للاعتداء، بل ودعماه أمام السلطات.



