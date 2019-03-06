إصابات بمواجهات لصد اقتحام مئات المستوطنين لحلحول وسلفيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم مئات المستوطنين عند ساعات الفجر مواقع عربية وإسلامية في حلحول وسلفيت، فيما أصيب شابان، أحدهما بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال للاحتجاجات على اقتحام المستوطنين لحلحول.

وشهدت بلدة حلحول قضاء الخليل حتى ساعات الصباح مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال بعد اقتحام حافلات مستوطنين لمنطقة مقام النبي يونس في البلدة، حيث أدوا طقوسا تلمودية بالمكان.

وقال مواطنون، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول، لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس. وأدى المستوطنون شعائر تلمودية في المكان، وسط أجواء احتفالية.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين أحدهما جروحه خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وفي ذات السياق، اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الأربعاء، بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت، بحجة أداء طقوسهم التلمودية في المقامات العربية الإسلامية.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيس للبلدة عند منتصف الليل، ومن ثم اقتحمت البلدة وانتشرت في أحيائها لتأمين دخول المستوطنين.