انت الان تتابع تفاصيل خبر 16 قتيلاً في هجوم انتحاري قرب مطار جلال أباد بأفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 11:36 صباحاً - قتل 16 شخصاً على الأقل بين مدنيين ومسلحين، في هجوم انتحاري استهدف شركة بناء خاصة قرب مطار جلال أباد بولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، بحسب ما أكد مسؤول أفغاني لوكالة "أسوشييتدبرس".

وقال عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم الولاية، في تصريح نقله موقع قناة "طلوع نيوز" المحلية، إن مسلحين هاجموا شركة بناء خاصة، قرب مطار جلال أباد، ما دفع قوات الأمن للاشتباك معهم.

وأضاف أن مهاجمَين اثنين فجرا نفسيهما، في حين قتل ثلاثة آخرون، خلال الاشتباك مع قوات الأمن، وأوضح المتحدث أن 3 موظفين في الشركة قتلوا أيضاً، فيما أصيب 6 مدنيين بجروح.

وحسب خوغياني، فإن الشركة المذكورة كانت تقوم بأعمال بناء في مطار جلال أباد.

وجدير بالذكر أنه جرت محادثات بين "طالبان" والولايات المتحدة، السبت الماضي، والتي تسعى لاتفاق سلام بين الحركة والحكومة الأفغانية، بالإضافة لسحب القوات الأجنبية من البلاد.

وبينما تستمر مفاوضات الدوحة تشهد أفغانستان تصعيداً في هجمات حركة طالبان بحلول فصل الربيع، وقتل نهاية الأسبوع نحو أربعين من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجوم نفذه مسلحون من الحركة على قاعدة في ولاية هلمند (جنوبي البلاد)، ولاحقاً أكد نائب الرئيس الأفغاني أن قوات بلاده ستحارب طالبان حتى توافق على السلام.