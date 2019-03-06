انت الان تتابع تفاصيل خبر إثر إساءتهم للمسلمين.. تعليق عضوية 14 من المحافظين البريطانيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 11:36 صباحاً - علق حزب المحافظين البريطاني الحاكم، عضوية 14 من منتسبيه، بسبب نشرهم تعليقات تتضمن عبارات مسيئة للمسلمين، ضمن ظاهرة ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا".

ونقلت "الإندبندنت" البريطانية عن متحدث باسم الحزب (لم تسمه) القول: "حددنا بعض الأشخاص الأعضاء بالحزب ممَّن نشروا تعليقات مسيئة، وعلقنا عضويتهم على الفور، إلى حين مزيد من التحقيقات".

وقالت الصحيفة إن تعليق العضوية جاء بعد شكاوى من شخصيات إسلامية، رصدت تعليقات مسيئة من أعضاء بالحزب الحاكم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أحد أعضاء الحزب قد أعرب عن أمنيته "طرد جميع المسلمين من الوظائف العامة"، في حين قال آخر إنه يريد "التخلص من جميع المساجد في البلاد"، بحسب المصدر نفسه.

ودعا "مجلس مسلمي بريطانيا" (أكبر منظمة للمسلمين في البلاد)، في وقت سابق، حزب المحافظين أكثر من مرة خلال العام الماضي، إلى فتح تحقيق في أحداث تتعلق بـ"الإسلاموفوبيا"، على خلفية تصريحات لأعضائه تحمل عداء للإسلام.

ولقيت تلك الدعوة دعماً قوياً من شرائح كبيرة في المجتمع داخل المملكة المتحدة، الذين أيدوا الدعوات لإجراء تحقيق.

وأيدت مقالات افتتاحية لصحيفتي "تايمز أوف لندن" و"الأوبزرفر" هذه الدعوات.

كما ساند سياسيون كبار، منهم زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، دعوات المجلس لإجراء تحقيق، وكذلك العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية.

ويقدر عدد المسلمين في بريطانيا بنحو 4.1 ملايين مسلم، أو ما نسبته 6.3% من مجموع السكان.