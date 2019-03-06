إلغاء أكبر ثلاث مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا

المناطق - وكالات

قررت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلغاء أكبر ثلاث مناورات عسكرية بينهما، طبقا لما ذكرته مصادر إعلامية كورية جنوبية، الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع في سول: “إنه سيتم تنفيذ نوع جديد من التدريبات العسكرية بمشاركة القطاعين العام والخاص والقوات المسلحة باسم “تدريبات أولجي تيكوك” على مدار أربعة أيام في نهاية شهر مايو المقبل. وتأتي التدريبات الجديدة في إطار الاستعداد للتهديدات الأمنية الشاملة بما فيها الإرهاب والكوارث الكبرى إلى جانب الهجمات العسكرية من الخارج، سيتم إلغاء مناورات “أولجي حارس الحرية” بعد مرور 43 عامًا على بدء تنفيذها.

وتناقش كوريا والولايات المتحدة، مسألة إجراء نوع جديد من التدريبات العسكرية، تحت قيادة التحالف المشترك بين البلدين بصيغة ملخصة بدلاً من مناورات “أولجي حارس الحرية”، وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام.