شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:26 صباحًا, 6 مارس 2019 م المناطق - وكالات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية، عدة مواقع في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، أن طيران الاحتلال استهدف ثلاثة مواقع في مدينة غزة، وغرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وشرق مدينة خان يونس، ودمرها وألحق أضرارًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

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