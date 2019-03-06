روحاني يتهم أمريكا بمحاولة تغيير النظام الإيراني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بالتآمر لاستغلال الضغط الاقتصادي من أجل الإطاحة بالنظام في الجمهورية الإسلامية واستبعد إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال في كلمة بإقليم جيلان الشمالي "تخوض إيران حربا اقتصادية ونفسية مع أمريكا وحلفائها... هدفهم هو تغيير النظام... ولكننا لن نسمح بذلك إذ أن أمتنا وقيادتنا موحدة ضد أعدائنا".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في مايو أيار عام 2015. وقال ترامب إن الاتفاق معيب إذ أنه لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران كان تم رفعها في 2016 بموجب الاتفاق.

وتعارض الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وروسيا والصين القرار الأمريكي بإعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والمال في إيران وتحاول إنقاذ الاتفاق.