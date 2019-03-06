انفجارات تهز مدينة جلال اباد في شرق أفغانستان

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قوات أمنية أفغانية تواكب مقاتلين معتقلين يشتبه أنهم من طالبان في جلال اباد

هزت عدة انفجارات جلال اباد في شرق أفغانستان في وقت مبكر الأربعاء كما أعلن مسؤول أفغاني وأكده مراسل فرانس برس، في هجوم استهدف على ما يبدو شركة خاصة قرب مطار المدينة.

وقال المتحدث عطاالله خوقياني لوكالة فرانس برس إن "انتحاريين فجرا سترتيهما الناسفتين وقتل اثنان آخران برصاص قوات الامن" مضيفا ان القوات الخاصة الافغانية انتشرت في المكان.

وأكد مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة الانفجارات.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

ويأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر بهدف انهاء النزاع المستمر منذ 18 عاما في افغانستان.

ورغم توقفها ليومين في نهاية الاسبوع، تتواصل المفاوضات "يوميا الان وتم احراز تقدم" كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت بالادينو للصحافيين الثلاثاء.

وقال "هذه المحادثات مستمرة ونركز على القضايا الاربع المتداخلة التي ستكون ضمن أي اتفاق مستقبلي" مشيرا الى "الارهاب، وسحب القوات والحوار بين الافغان ووقف اطلاق النار".

واستأنف المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في 25 شباط/فبراير في الدوحة مفاوضات السلام مع حركة طالبان.

وتتواصل المفاوضات فيما وقع هجوم كبير استمر ساعات على قاعدة أميركية-أفغانية هي من أكبر المنشآت العسكرية في هذا البلد، في ولاية هلمند بجنوب غرب البلاد الاسبوع الماضي، ادى الى مقتل 23 عنصرا من قوات الامن.

وأدى تساقط الثلوج بكثافة في مختلف انحاء افغانستان الى تراجع كبير في اعمال العنف هذا الشتاء، لكن تحسن الطقس في جنوب البلاد قد يؤدي الى تجدد اعمال العنف مع عودة القتال في الربيع.