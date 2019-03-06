الان تتابع تركيا: عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم، إن بلاده ستقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني.
واعتبر صويلو أن “منظمة حزب العمال الكردستاني تعيش أسوأ أيامها”، مضيفا أن “هناك أقل من 700 إرهابي من قوات الـ”BKK” داخل تركيا في الوقت الحالي”.
وتابع صويلو: “تركيا لها الحق في ترقب وتعقب الفعاليات المضادة لها في الخارج، كما تفعل فرنسا والولايات المتحدة وبلدان أخرى”.
وعقب وزير الداخلية التركي: “من واجبنا تعقب الأشخاص المتورطين بالإرهاب، من أجل سلامة السياح الأوروبيين والعرب، وهناك تعاون مشترك في هذا الصدد بين تركيا وتلك البلدان”.
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