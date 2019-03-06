هيلاري: لن أترشح للرئاسة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت هيلاري كلينتون التي خسرت في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام دونالد ترمب عام 2016، أنها لا تعتزم الترشح مجددا في الانتخابات المقررة العام المقبل، لتترك ترشيح الحزب الديمقراطي «يسار الوسط» مفتوحا أمام مرشحين أقل ثقلا.

وقالت كلينتون لشبكة «News 12 Westchester» التليفزيونية «لن أترشح، لكني سوف أواصل العمل والتحدث والدعم لما أثق به».

وزادت قائمة المرشحين المحتملين للحزب الديمقراطي في الأسابيع الأخيرة، ولكن السؤال كان لا يزال مطروحا ما إذا كانت السيناتور السابقة ووزيرة الخارجية السابقة سوف تسعى للترشح مجددا.

وعلى الرغم من حصول زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كبينتون على نسبة أكبر من ترمب من الأصوات الشعبية عام 2016، فقد خسرت مايسمى بالمجمع الانتخابي، الذي يصوت خلاله أعضاء الكونجرس نيابة عن دوائرهم الانتخابية.

وقال السيناتور الأمريكي برني ساندرز إنه يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.