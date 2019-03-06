السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة السفير ديفيد ساترفيلد عن أمله أن يتبنى لبنان خيارات إيجابية لمصلحة شعبه، وليس لصالح أطراف خارجية. وقال ساترفيلد في تصريح مقتضب، إثر لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس إن «الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة مع لبنان بشكل كبير وتود أن تراه يتقدم ويواجه خياراته».



كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: نتمنى ألا يتبنى لبنان خيارات أطراف أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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