السعودية ترحب بتصنيف بريطانيا حزب الله إرهابيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيات حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، ووصف المصدر تصنيف هذه الميليشيات المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية بالخطوة الهامة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم. وذكر المصدر أن خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي، وشدد على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الميليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.



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