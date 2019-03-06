سول: الكوريتان ستخلوان من الأسلحة النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن أمس، إنه طالما هناك سعي متواصل لتحقيق السلام، فإن شبه الجزيرة الكورية ستخلو من الأسلحة النووية وسوف يحل السلام المستدام.

وجاءت تصريحات الرئيس مون، والتي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، في الخطاب الذي ألقاه في حفل تخريج ضباط جدد من الكلية البحرية في تشانج-وون بإقليم كيونج-نام، «لقد تلاشى صوت الطلقات النارية في الجو والبر والبحر بفضل إجراء اللقاءات بين الكوريتين».

وأضاف «لقد بدأنا طريقا نقرر فيه مصير شبه الجزيرة الكورية بأنفسنا، اعتمادا على الجيش القوي، ونستقبل عصر السلام في شبه الجزيرة الكورية بتحدينا الجريء».

وأوضح أن شبه الجزيرة الكورية محاطة بالقوى العسكرية الكبرى الأربع في العالم، وتسعى القوات البحرية لهذه الدول لدعم استراتيجياتها البحرية، فعلى قواتنا البحرية مواجهة هذا التحرك، وهي الآن في نقطة تتطلب تغييرات كبيرة على جميع الجوانب، ونحن بحاجة إلى القوى الدفاعية الأقوى ليس من أجل الحفاظ على السلام فقط بل لنصنع السلام في المنطقة.