شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بالجيزة ينظم ندوة تثقيفية بإمبابة حول المشاركة بالحياة الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة حملة مكبرة ، للقيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة لعدد من الوحدات الصحية بمركز البدرشين جنوب المحافظة. كما أعدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة أيضا ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى الحياة الحزبية بمنطقة إمبابة، فضلا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بمركز أطفيح. ويأتى ذلك فى إطار السياسة التى يتبعها حزب مستقبل وطن خلال الفترة الماضية ، من حيث تنظيم وإطلاق الفعاليات المختلفة بالمحافظات المختلفة، لرفع الوعى لدى المواطنين، فضلا عن القوافل الطبية المختلفة للتيسير على المواطنين البسطاء.

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