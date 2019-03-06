التعليم تعلن موعد اختبار الوظائف المؤقتة للمتخلفين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن الوزارة سوف تعلن قريبا مواعيد المتخلفين عن حضور الاختبار فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بعد الانتهاء من توزيع باقى المتقدمين.



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأوراق ليست هى الشرط الوحيد للقبول، فالتخصص المتقدم عليه شرط - مدى تطابق المؤهل مع التخصص شرط - الإدارة المتقدم عليها شرط - وهناك شروط أخرى، فليس معنى أنه تم تقديم الأوراق واستلامها من المتقدم أنه اجتاز شروط الاعلان.

وتابع عمر: الوزارة...