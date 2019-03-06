خلال ساعات.. الحكم على 8 متهمين بـ«محاولة اغتيال السيسي»

تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، الحكم على 8 متهمين من أصل 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق محمد بن نايف.
وكانت الجلسة الماضية أحالت المحكمة المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي بشأن إعدامهم.
والمتهمون المحالون للمفتي: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين على، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية...
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