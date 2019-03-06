نيكولاس مادورو يؤكد أن لا أحد يستطيع تعكير صفو السلام بفنزويلا

شدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على انه لا أحد يستطيع تعكير صفو السلام في فنزويلا، ولا أي عدوان خارجي أو داخلي.

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد 6 سنوات (بعد وفاة هوغو شافيز) أستطيع أن أقول إننا في صراع، نحن نواجه أقوى إمبريالية منذ ـ200 عاما، بالإضافة إلى عدوان اقتصادي وسياسي ودبلوماسي وعدوان داخلي، والتخريب ومحاولات لتعطيل حياة البلد".

وأضاف الرئيس: "أؤكد لكم، كما أكدت للجيش خلال مكافأتهم على الانتصار في 23 شباط، عندما دافعوا عن حدودنا، مصيرنا- لا أحد يستطيع أن يخرب السلام في الجمهورية".