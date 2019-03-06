العفو الدولية: تعرض حقوقيين ومعارضين مصريين لموجة من هجمات التصيد الإلكتروني

أعلنت "منظمة العفو الدولية"، أنّ "تحقيقًا أجرته كشف عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين، بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام، ممّا يجعلهم عرضة لخطر شديد، في ظلّ حملة القمع الشديدة ضدّ المعارضة من قبل حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وأوضحت أنّ "منذ كانون الثاني 2019، قام فريق التكنولوجيا بـ"منظمة العفو الدولية" بتحليل عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة الّتي تمّ إرسالها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية المصرية"، مبيّنةً "أنّها وجدت أنّ الرسائل الإلكترونية قد استخدمت تقنية للتصيد تعتمد على إساءة استخدام خدمة "أوث- OAuth" للوصول إلى الحسابات الخاصة، وأنّ الهجمات تصاعدت خلال أحداث سياسية رئيسية، مثل ذكرى انتفاضة مصر في 25 كانون الأول".
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