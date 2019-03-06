أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأميركي، "رصد مؤشرات نشاط في موقع لإطلاق الصواريخ في كوريا الجنوبية، بحسب صور عبر الأقمار الصناعية، ما يوحي بأنّ بيونغ يانغ باشرت إعادة بناء المنشأة"، بعد فشل قمة هانوي الأسبوع الماضي.
وذكر المركز أنّه "تمّ رصد معاودة النشاط في موقع سوهي"، مبيّنًا أنّ "هذه المنشأة كانت مجمّدة منذ آب 2018، ما يشير إلى أن النشاطات الحالية متعمّدة وموجّهة نحو هدف".
وكان قد انتهى اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بصورة مفاجئة يوم الخميس الماضي، بدون التوصّل إلى اتفاق بينهما حول مسألة برنامجي بيونغ يانغ النووي والبالستي.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب دراسات أميركي: مؤشرات بأن كوريا الشمالية تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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