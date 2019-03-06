قائد قوات الناتو في أوروبا: لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا بمواجهة نشاطات روسيا

طالب قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الجنرال الأميركي كورتيس سكاباروتي، بـ"تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا بمواجهة النشاطات العدوانية لروسيا في شرق أوكرانيا والبحر الأسود".

ولفت خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان الكونغرس الأميركي في واشنطن، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية سبق أن باعت صواريخ مضادة للدروع من نوع "جافلين" إلى أوكرانيا العام الماضي، إلّا أنّ هناك أنظمة أُخرى وقناصات دقيقة وذخائر بإمكان الولايات المتحدة تزويد الجيش الأوكراني بها".

وركّز على أنّ "بعد خمس سنوات على قيام روسيا بضمّ شبه جزيرة القرم، فإن موسكو لا تزال ترفض التقيد بالتزاماتها الواردة في اتفاقات "مينسك" الموقعة عام 2015، وهي تواصل تسليم السلاح إلى قوات مناهضة للحكومة في أوكرانيا وتدريبها والقتال إلى جانبها".