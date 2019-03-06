داخلية تركيا: سنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الداخلية التركية انه "سنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد "العمال الكردستاني". وأكدت "لتركيا الحق في ترقّب وتعقّب الفعاليات المضادة لها في الخارج، كما تفعل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبلدان أُخرى".

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