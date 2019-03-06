الهيئة السورية المعارضة: بحثنا مع لافروف بسير العملية السياسية وأكد دعم الروس لها

أوضح الناطق باسم الهيئة السورية المعارضة للتفاوض، يحيى العريضي، أنّ "لقاء وفد الهيئة مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بحث بسير العملية السياسية وتشكيل وعمل اللجنة الدستورية، والبيئة الآمنة والمحايدة الّتي تحقّق انتقالًا سياسيًّا وتمهّد لعودة آمنة كريمة للنازحين السوريين وتدعم جهود محاربة الإرهاب".

وكشف في حديث إلى صحيفة "الحياة"، أنّ "لافروف وجّه دعوة للهيئة إلى زيارة موسكو ومناقشة القضايا كافّة والتشاور بخصوص جميع الملفات"، لافتًا إلى أنّ "لافروف أكّد أثناء اللقاء دعم الروس العملية السياسية وتطبيق القرار 2254 برعاية الأمم المتحدة".