إرتفاع عدد ضحايا الهجوم الإنتحاري قرب جلال أباد الأفغانية إلى 16 قتيلا

أفاد مسؤول أفغاني لوكالة "أسوشيتد برس"، بـ"سقوط 16 قتيلًا على الأقل في هجوم قرب مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان".

وكان قد ذكر المسؤول الأفغاني عطاالله خوقياني، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ "انتحاريين فجّرا سترتيهما الناسفتين في المدينة، وقتل اثنان آخران برصاص قوات الأمن الأفغاني الّتي انتشرت في المكان".

ويأتي الهجوم فيما تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية و"حركة طالبان" في قطر، بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ 18 عامًا في أفغانستان.