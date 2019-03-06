خارجية أميركا ترحب بأي قرار يتخذه لبنان يسهل تسليم الجنرال السوري جميل حسن إلى ألمانيا

رحبت الخارجية الاميركية في بيان " بأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية من شأنه تسهيل تسليم الجنرال السوري جميل حسن إلى ألمانيا بناء على طلب إسترداد أصدرته الحكومة الألمانية بهذا الشأن".

واضافت ان "الجنرال حسن الذي يعمل مديرا للاستخبارات الجوية السورية يشتهر بتورطه المزعوم في الإستخدام واسع النطاق للتعذيب في مراكز الإعتقال السورية والمدعي العام الألماني أصدر مذكرة توقيف بحق الجنرال حسن في حزيران 2018 لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية بناء على شكوى مقدمة من لاجئين سوريين يعيشون في ألمانيا".

وأوضحت ان "الحكومة الألمانية طلبت من نظيرتها اللبنانية تسليمها الجنرال حسن ،الذي يزور لبنان لتلقي العلاج الطبي بحسب التقارير، والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي كانا قد فرضا عقوبات على الجنرال حسن لدعمه النظام السوري".