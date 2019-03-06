علمت "النشرة" أن "الطائرة التابعة لطيران الشرق الاوسط في الرحلة رقم 419 والمتوقفة في مطار أبو ظبي بسبب عطل فني قد غادرت مطار أبو ظبي عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت بيروت على أن تصل عند الساعة 12 ظهراً".
ووفق المعلومات فإن القيّمين على مطار أبو ظبي قد سمحوا للطائرة بالإقلاع بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على التحليق والوصول إلى مطار بيروت الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طائرة "الشرق الأوسط" في الرحلة رقم 419 ستصل بيروت عند الساعة 12 ظهراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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