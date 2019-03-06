قوى الأمن: توقيف 128 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1070 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، "توقيف 128 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 5 آذار 2019، بجرائم مختلفة هي: مخدرات، سرقة، سلب وإطلاق نار".

ولفتت إلى "ضبط 1070 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ يوم أمس أيضًا".