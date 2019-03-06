الدفاع المدني: 18 مهمة اسعاف وانقاذ واخماد حرائق امس في مختلف المناطق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان انه " تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية،من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق : (عدد4) منازل (عدد1) : (م.جبل لبنان) (عدد1): ستائر خارجية لمبنى سكني في بئر العبد سيارات (عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1): ضبية. كهرباء (عدد2) : (م.جبل لبنان) (عدد2): داخل غرفة كهرباء في انطلياس - عمود في أليسار. - حوادث سير (عدد1) : (م.لبنان الجنوبي) (عدد1):عين بعال ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف : (9) حالات طارئة. - إغاثة وإنقاذ (عدد4): - إنقاذ مواطنين محاصرين وسحب سيارات وشاحنات عالقة بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقات من الجليد : (عدد1) (م.جبل لبنان) (عدد1): اللقلوق. - جرف أتربة وصخور على طريق : (عدد1) (م.جبل لبنان) (عدد1): بسكنتا. - سقوط عامل داخل ورشة قيد الإنشاء في جورة الترمس ونقله الى المستشفى (عدد1). - سحب زورق صيد من الناقورة الى الميناء(عدد1). مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 18 مهمة

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