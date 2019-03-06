حمدان: هناك اجماع على محاربة الفساد ولكن العبرة في التنفيذ

اشار مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حمدان الى أن "المجلس النيابي يؤدي واجبه لناحية تشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وهذه خطوة ايجابية".

وفي حديث اذاعي لفت حمدان الى ان "حوالي 56 نائبا تحدثوا في جلسات مناقشة البيان الوزاري وكان هناك اجماع على موضوع محاربة الفساد ووقف الهدر ولكن العبرة تبقى في التنفيذ".

وراى حمدان أن "بري دأب في الفترة الطويلة لمشاورات تأليف الحكومة على التأكيد على موضوع التآلف داخل الحكومة ورئيس الحكومة سعد الحريري قالها بوضوح انه وجد لدى بري رؤيا واضحة حول الحكومة".