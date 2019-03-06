بدء الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة

بدأ في هذه الأثناء الاجتماع الشهري الدوري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.

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