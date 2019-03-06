افرام: مكافحة الفساد تبدأ بتغيير ذهنية التعاطي مع الشأن العام

رأى النائب نعمة افرام في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن" مكافحة الفساد تبدأ بتغيير ذهنية التعاطي مع الشأن العام وإعادته إلى مربع الخير العام... وألا ندخل في المأساة المشتركة التي تكلم عنها الاقتصادي الاميركي غاريت هاردن فنكون أمام عزلة وانهيار... كفى؟".

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