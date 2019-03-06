جبق: سندفع اموال المسشفيات الخاصة كما سنوقع عقوداً مع بعض الدول للاستشفاء في لبنان

اشار وزير الصحة جميل جبق الى ان الوزارة تريد ان توزع الاموال الى الاشخاص المستحقين، وهناك مستشفيات خاصة اليوم ترفض دخول مرضى على نفقة وزارة الصحة، واوضح ان المرضى يريدون الدخول الى مستشفيات خاصة لان هناك بعض الاختصاصات ليست موجودة في المستشفيات الحكومية، لا سيما في منطقة عكار حيث لا يوجد اي اختصاص لـ"تمييل القلب"، كما ان الوضع في منطقة الهرمل صعب نظرا لبعدها عن منطقة بعلبك. واكد ان الوزارة ستدفع مستحقات المستشفيات الخاصة.

ولفت جبق في حديث خلال استقبال اصحاب المستشفيات الخاصة، الى ان هناك 500 الف عراقي كانوا يدخلون الى لبنان للاستشفاء، وقد تدنى العام الماضي الى 250 الف، وقد سألت السفير العراقي عن سبب تدني السياحة الطبية في لبنان، ولفت السفير العراقي الى انه في لبنان تعرض العراقيين للغش والنصب، وكي نحمي هذا القطاع ونحميه يجب ادارة الموضوع. واشار الى انه في اطار الاجتماع مع وزير الصحة العراقي سأعمل على دفع الاموال المستحقة للمسشفيات اللبنانية والتي تقارب الـ5 مليون دولار.

واعلن عن الية سيتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة العراقية لتنسيق حضور المرضى الى بيروت.