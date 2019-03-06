بلدية بعلبك استنكرت الاعتداء على أحد أعضاء مجلسها البلدي

أقفلت بلدية بعلبك أبوابها اليوم استنكارا للاعتداء الذي تعرض له عضو المجلس بلال حليحل من قبل المدعو و.ج.

ودعا المجلس البلدي، في بيان، الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة بحق المعتدي"، معلنا "إقفال البلدية اليوم الأربعاء تعبيرا عن الاستياء، ورفضا لما قام به المعتدي".