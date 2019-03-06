تأخر قطارين عن موعدهما بسبب جثة مجهولة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

تأخر قطاران عن موعدهما في البحيرة، اليوم الأربعاء، بسبب اكتشاف أشلاء جثة لشاب مجهول الهوية لقى مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بمركز أبوحمص.

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته أمام قرية دسونس الحلفاية، دائرة المركز، وتبين وجود جثة "أشلاء" لشخص ذكر مجهول الهوية في العقد الخامس، من العمر بشريط السكة الحديد بمكان غير مخصص للعبور.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى أبوحمص العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره أن الجثة عبارة عن أشلاء، ادعاء حادث قطار، ولا توجد شبهة جنائية.

نتج عن ذلك تأخر بالقطارين رقم 934 ركاب "الإسكندرية - أسوان" لمدة 65 دقيقة، ورقم 36 ركاب "الإسكندريه - طنطا" لمدة 57 دقيقة، انتدب خبراء قسم الأدلة الجنائيه لمعاينة الجثه وتصويرها، والنشر عنها وحرر المحضر اللازم.