بالأسماء.. إصابة 6 في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف.

تلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية جرزا، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

وأصيب في الحادث كل من: أحمد محسن حيدر 27 سنة، ومحمد كامل عبدالفتاح، 49 سنة، وصبحي كمال كامل عبدالفتاح، 40 سنة، وعبدالله خيرى عبداللطيف، 50 سنة، وطه خيري عبداللطيف، 48 سنة، ومصطفى محمد خيري، 23 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وحرر محضرًا بالواقعة.