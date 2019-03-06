انتحار فلاح وعامل بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

انتحر فلاح وعامل اليوم الأربعاء، بتناول أقراص سامة خاصة بحفظ الغلال في واقعتين شهدهما مركز إيتاي البارود، وشبراخيت، بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى إيتاي البارود العام "صبحي. م.ح" 50 سنة، فلاح، ومقيم بقرية معنيا، دائرة المركز، بالتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتوفي فور وصوله.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود اتساع غير كامل بحدقة العين وشحوب بالجسم، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول ماده سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائيهة من عدمه.

بسؤال نجله "محمد" 20 سنة - حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول والده المذكور قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أُسرية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

كما استقبل مستشفى شبراخيت العام "محمود .ع. م" 25 سنة - عامل ومقيم قرية الأصلاب، دائرة المركز ، مصاب بالتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتحويله لقسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام وتوفي فور وصوله.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول ماده سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

بسؤال عمه "محمود. م. ي" 58 سنة - موظف ومقيم بذات الناحية قرر بتناول المذكور قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة، لمعاناته من مرض نفسي ويعالج منه منذ فترة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.