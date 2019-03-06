عمرها 102 سنة.. استخراج عجوز على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل منهار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أنقذت العناية الإلهية عجوزًا، اليوم الأربعاء، من موت محقق بعد تعرض منزلها للانهيار، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجها على قيد الحياة من تحت أنقاض المنزل بدائرة قسم أول سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج بانهيار جزئي بمنزل بحارة الرشيدي دائرة القسم.

تبين انهيار حائط داخلي بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبني بالطوب اللبن على مساحة 90 مترًا تقطنه المدعوة "زهية ب ا" 102 سنة، ربة منزل.

جرى استخراج السيدة المذكورة بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث إصابات، وعلل "محمد. ص. ا" 65 سنة، بالمعاش "نجل المذكورة" سبب سقوط الحائط لقدم المنزل وتهالكه.

فرضت القوات كردونًا أمنيًا وعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وأخطرت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج لاتخاذ اللازم. حُرر محضراً وتولت النيابة العامة التحقيقات.