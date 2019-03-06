ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة نارية في الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية وطلقات وكمية من مخدر الحشيش بمركز الفرافرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية و13 طلقة نارية بمنطقة حدودية بالفرافرة.

تبين ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد حيازة 3 من تجار المخدرات لأسلحة نارية وبيضاء وكمية من مخدر الحشيش في منطقة حدودية ونائية بمركز الفرافرة.

جرى استصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل قوة وفرق بحث مدعومة بتشكيلات أمنية وعربات مصفحة، بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والعقيد حسام عبد المنعم، مفتش مباحث مركز الفرافرة، لاستهداف أماكن اختباء العناصر الإجرامية.

ونجحت قوات الشرطة في استهداف ومهاجمة وكر اختباء المتهمين في منطقة نائية بزمام منطقة أبو منقار الحدودية التابعة لمركز الفرافرة، وضبطت خلال اليومين الماضيين، 3 أشخاص عاطلين، 32 سنة، 25سنة، 33 سنة، ومقيمين بمركز الفرافرة وبحوزتهم بندقية خرطوش عيار 12 مم، و 10 طلقات نارية من نفس العيار، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و3 طلقات نارية من ذات العيار، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، و 4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، 2 هاتف محمول.

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهمين للمخدرات بقصد الاتجار فيها والأسلحة النارية والبيضاء والطلقات النارية، بقصد الدفاع.

حُرزت المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 222 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأُحُيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.