محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارات تشديد العقوبات ضد فنزويلا.
ونقلت صحيفة (يو.إس.نيوز) الأمريكية عن بولتون قوله "عدت للتو من اجتماع مجلس الأمن القومي. يدرس القادة عقوبات جديدة، واتخاذ تدابير جديدة لتعزيز قبضتنا على مال (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو، وحرمانه من النظام المالي الذي يحتاجه للبقاء في السلطة".
يذكر أن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) خوان غوايدو أعلن نفسه - في 23 يناير الماضي - رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي في البلاد، وفاز فيها نيكولاس مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.