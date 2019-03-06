محمد اسماعيل - القاهرة - داكا - (د ب أ): يعتزم فريق حكومي بنجلاديشي عرض 16 مشروعا استثماريا، منها تطوير وإدارة موانئ وخط قطار فائق السرعة ومصفاة نفط على الوفد الرسمي السعودي الذي يبدأ زيارته لبنجلاديش اليوم الأربعاء. ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن قاضى أمين الإسلام رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لهيئة التنمية الاستثمارية البنجلاديشية القول إن الوفد السعودي يضم وزيرين من وزراء الحكومة السعودية. وأضاف أمين الإسلام أنه من المنتظر توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين السعودي والبنجلاديشي خلال هذه الزيارة.

كانت هذه تفاصيل خبر بنجلاديش تدعو السعودية للاستثمار في مشروعات بـ15 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.