وزير الخارجية الألماني يرحب بمساهمات ماكرون القيمة في إصلاح الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالمطالبة الحثيثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإطلاق بداية جديدة في أوروبا.

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "الجدل الحيوي حول تصوراتنا بشأن مستقبل أوروبا أمر جيد للديمقراطية الأوروبية، خاصة قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي... إيمانويل ماكرون يقدم مساهمات قيمة في ذلك".

وكان ماكرون وجه مساء أول أمس الاثنين نداء متحمسا لإصلاح الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي مقال افتتاحي نشرته عدد من الصحف الأوروبية البارزة، كتب ماكرون: "لا يمكننا السماح للقوميين الذين ليس لديهم حلول باستغلال غضب المواطنين..."

وطرح ماكرون العديد من مقترحات الإصلاح الملموسة، بما في ذلك وكالة أوروبية لحماية انتخابات الدول الأعضاء من الهجمات الإلكترونية والتلاعب، وفرض حظر على تمويل الأحزاب السياسية من قبل قوى أجنبية، وتجريم خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

كما اقترح الرئيس الفرنسي إصلاح سياسة الاتحاد الأوروبي للمنافسة والتجارة ومعاقبة أو حظر الشركات التي تقوض المصالح الاستراتيجية للاتحاد "مثل المعايير البيئية وحماية البيانات ودفع الضرائب بشكل عادل".