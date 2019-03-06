أكد نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح أن "الشعب الجزائري الأصيل لن يفرط في نعمة الأمن" وقال قايد صالح اليوم، الثلاثاء 5 مارس 2019 ، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى أكاديمية شرشال "ندرك أن الأمن المستتب سيزداد ترسيخا". وأضاف "سيبقى الجيش ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي". وأردف الفريق قايد صالح "الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه". * "النهار" الجزائرية

كانت هذه تفاصيل خبر قايد صالح : الشعب الجزائري الأصيل الذي عاش سنوات صعبة لن يفرّط في نعمة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.