مقتل 50 مسلحاً بعمليات عسكرية في أفغانستان

قُتل 50 مسلحاً، خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية وفي غارات جوية بخمسة أقاليم في أفغانستان، طبقاَ لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أمس، أن العمليات جرت في أقاليم جوزجان وأوروزجان وكابيسا وخوست وهلمند.

وأضافت المصادر أن 31 من المسلحين قُتلوا في منطقة فايز آباد بإقليم جوزجان، خلال العمليات التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية، والتي بدأت قبل بضعة أيام.

وتابعت المصادر أن غارة جوية تم تنفيذها في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين من طالبان، مضيفاً أن 18 مسلحاً من حركة طالبان قُـتلوا في نفس المنطقة في الأسبوع الماضي.

وأسفرت غارة جوية مماثلة بمنطقة "تاجاب" بإقليم كابيسا عن مقتل مسلحين اثنين من حركة طالبان، بينما قتلت قوات خاصة أفغانية ثمانية مسلحين، خلال عملية جرت بمنطقة "شاه والي كوت" بإقليم قندهار.

وأضافت المصادر أنه في إقليم هلمند، أسفرت غارة جوية، تم تنفيذها قرب منطقة "نهر السراج" عن مقتل ثلاثة مسلحين من حركة طالبان.

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